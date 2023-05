Det gode liv: En vandrende hjerne er en ulykkelig hjerne

Af Anne Marie Søndergaard, motivationscoach og naturterapeutisk vejleder, indehaver af firmaet Vanebryder

Anne Marie Søndergaard er motivationscoach og naturterapeutisk vejleder og indehaver af firmaet Vanebryder. Privatfoto

Allerede i 2010 slog et stort studie fast, at man er mest lykkelig, når man er til stede med det, man gør. Også selvom det, man er i færd med, ikke indebærer nydelse, men smerte og ubehag.

Studiet ’A wandering mind is an unhappy mind’ viser, at ens tilfredshedsniveau er højest, når man er til stede med det, man gør, accepterer det – også det kedelige, trælse eller besværlige.

At være i bekymringer om fremtid og fortid, planlægningsmode om fremtiden eller endnu en gang i gang med at bearbejde en fortidig hændelse, gør os ulykkelige.

For et par uger siden hørte jeg radioprogrammet ’Sara og Monopolet’, hvor Stéphanie Surrugue var meget uenig med Tommy Ahlers i et dilemma om, hvorvidt skærme skulle være forbudt til en konfirmation.

Tommy Ahlers mente, at det var en god idé. Børnene kunne gå ud og lege, ifølge ham, det ville de have godt af. Stéphanie Surruque var lodret uenig og henviste til, at det jo både var ikke-liberalt, og så var det også synd for de unge, hvis de skulle være uden deres mobiler til en kedelig voksenfest.

Jeg er enig med Tommy Ahlers. Det er da sørgeligt at se ud over en fest og se et ungdoms/børnebord med bøjede nakker over en mobiltelefon eller iPad.

Der er to forspildte muligheder i det. Dels forpasses en mulighed for, at de unge/børnene interagerer socialt med andre end deres venner på de sociale medier. Unge bliver jo mere og mere ensomme, mere og mere angste og bange for nye sociale relationer.

En familiefest er chancen for i trygge rammer at snakke med nogen, man måske ikke så tit snakker med. Man kunne jo hjælpe dem lidt på vej med nogle boldbats og nogle brætspil.

Dels forspildes muligheden for en lektion i, at alt ikke er fedt, lystfyldt og nemt. Det er ok at kede sig under onkel Åges tale om at træde ind i de voksnes rækker.

Hvis man keder sig, kan man jo sætte noget i gang, som gør det mindre kedeligt. Snakke med sin yngre kusine og spørge ind til hendes liv. Være nysgerrig og omsorgsfuld. Vide, at ”det hele handler ikke om dig”.

En hjerne vandrer også, når den optages af en skærm. Man er ikke til stede i det nu, man er i. Det gør ens hjerne ulykkelig. Kedsomhed er som bekendt godt, lidt omsorg for andre og udadrettet interesse er endnu bedre. Og måske onkel Åge kunne ske at komme med et eller andet guldkorn? Ellers ”lev med det”.

Vi kommer ikke uden om, at sociale medier, skærmlivet og gaming udløser dopamin og er afhængighedsskabende. Mere vil have mere. Det er nødvendigt med rammer og færdselsregler. Det fatter også kloge liberale.

Så Stéphanie og andre forældre og festarrangører: Gør jeres for at give børn og unge mulighed for at slippe de digitale sutter, som fjerner dem fra det nu, de er i og gør dem ulykkelige.

Tro ikke, at børn og unge af sig selv bare kan holde sig fra de sociale medier. Algoritmer og næste clickbait gør det nærmest umuligt for unge, umodne og endnu ikke viljestærke hjerner at modstå en lysende skærm.

Se bare på egen adfærd eller på, hvordan voksne hele tiden kigger ned i deres skærm. Hvordan kan børn og unge så forventes at gøre andet?

God fest, god konfirmation, velkommen i de voksnes rækker… med eller uden bøjede nakker.

Kilde: Killingsworth, M og Gilbert, D.: Science, 2010: ’A wandering mind is an unhappy mind’.