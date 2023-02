Debat: Vi skal undgå spekulations-rækkehuse og have færre etplanshuse

Af Helene Naur Brochmann, medlem af Gentoftes kommunalbestyrelse for SF

Vi er heldige, at vi bor i en kommune, hvor der er smukke huse, gamle træer, pænt og vedligeholdt næsten alle steder. Måske netop derfor føles det ekstra vigtigt at passe på den.

Jeg har nu været medlem af byplanudvalget i kommunalbestyrelsen i godt et år, og jeg fornemmer bred enighed i udvalget om dette.

Alligevel sker det, at vores bygningsmyndighed er nødt til at give byggetilladelse til nye huse, som bestemt ikke gør noget godt for deres nabolag og ofte heller ikke for deres kommende beboere.

Firkantede, triste kasser, der bygges lige til grænsen af det tilladte for at presse flest mulige kvadratmeter ud af byggegrunden.

I mange tilfælde ryddes den gamle villahave for træer, det tager årtier at erstatte, og forhaven bliver belagt med fliser, som ikke tillader så meget som et græsstrå at kigge frem.

Det er Bygningsreglementet og kommunens egne lokalplaner, der udstikker rammerne for, hvad man må bygge. Og Planloven sætter rammer for, hvad vi må bestemme i lokalplanerne.

Så selvom der er masser af regler, kan man jo se i bybilledet, at reglerne ikke er nok i sig selv til at sikre godt byggeri, der prioriterer det grønne.

Så jeg synes, vi skal gå skrappere til værks, inden for de muligheder vi har som kommune.

Vi skal have meget mere fokus på beplantning i lokalplanerne, vi skal undgå spekulations-rækkehuse og have færre étplanshuse, der bebygger en større del af grunden end et to-etages hus ville have gjort, og vi skal stille krav om lokal afledning af regnvand for at undgå ”fliseørkner”.

Det vil være godt for både æstetikken, klimaet og biodiversiteten.

Vi må ikke skrive “klima” og “biodiversitet” i kravene i lokalplanerne, men hvis vi vil, kan vi godt få det ind på anden vis. Og så skal vi i øvrigt også prøve at opmuntre til at renovere de gamle huse i stedet for at rive dem ned. Det handler også om bæredygtighed og opmærksomhed på ressourcerne.

Vi skal i det hele taget fremme bedre byggeri.