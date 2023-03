Debat: Vi skal stå sammen om det usynlige Gentofte

Del via email

Af Ove Lund, Damtofte Søndre Stræde 6, Charlottenlund, bestyrelsesmedlem af Socialt Forum – Sammen om Gentofte

Materiel overflod, velklædte mennesker, store villaer og dyre biler er det hyppigste billede omverdenen har af Gentofte og Gentofteborgerne.

Omverdenen ser kun overfladen af Gentofte, men der er meget under overfladen, som omverdenen ikke ser: Det usynlige Gentofte.

Det usynlige Gentofte befolkes af ganske almindelige gennemsnitsdanskere. Mennesker der i det daglige passer deres arbejde, tjener gennemsnitligt, leger med deres børn, ser fjernsyn, spiller fodbold, følger med i nyhederne osv. Dvs. alt det, som de fleste danskere gør.

Men under den udvendige polerede Gentoftefacade skjuler der sig også i Gentofte en anden virkelighed. 400 børn lever i familier, der ligger under fattigdomsgrænsen, sygdomsramte mennesker, hjemløse, mennesker der drikker for meget, stressramte familier osv. Alle de mennesker der ikke lever op til succesbilledet af Gentofteborgere.

”Socialt Forum – sammen om Gentofte” vil i 2023 fokusere på ”Det usynlige Gentofte” – og i første omgang på vores fælles fremtid. På hvordan vores børn – og især børnene fra fattigdomsramte familier – trives.

Det har vi brug for at stå sammen om.