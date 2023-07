Debat: Hjemturen fra Bakken kan være en ren gyser

Del via email

Af Ole Andersen, Adm. Direktør A/S Dyrehavsbakken, Flemming Lund, Beboerformand for Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, Bo Myhrman, formand Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, Eric Lagier, Beboergruppen Dyrehavevej, Carsten Baagøe, Direktør Klampenborg Galopbane, Torben Træsko Pedersen, Cirkusrevyen

Dyrehaven er blevet det mest populære kulturelle udflugtsmål nord for København. Årligt besøger langt over flere millioner gæster Dyrehaven samt de mange tilbud som Bakken, Cirkus Revyen, Galopbanen, Det Kongelige Teater i Ulvedalene, Eremitageløbet, Hubertusjagt m.m.

Konsekvensen er et kæmpe trafikalt pres på tilkørselsvejene generelt, Klampenborgvej og til og frakørsel fra Dyrehavsbakkens parkeringsplads. Der opstår ofte lange køer fra motorvejsafkørsel hele vejen til Bakkens parkeringsplads og i modsatte retning når Dyrehavens gæster vender hjem. Vi tilskynder derfor Gentofte samt Lyngby- Taarbæk kommuner, en gang for alle, at prioritere og sammen moderniserer trafikafvikling på Klampenborgvej fra motorvejen, så alle fortsat kan nyde godt af Dyrehavens mange kulturelle tilbud.

Mest akut er ønsket om etablering af et lyskryds ved indkørsel til Bakkens parkeringsplads. Bakkens parkeringsplads har hvert år mere end 300.000 biler, og anvendes af alle Dyrehavens gæster herunder Bakken, Cirkusrevyen, Det kongelige Teaters opsætninger i Ulvedalene, Galopbanen og i det hele taget gæster til Dyrehaven. Gæster ankommer og kører hjem ved Skovporten, der er en sidevej til Klampenborgvej. Især hjemturen fra Bakkens parkeringsplads kan være noget af en gyser, da udsynet til venstre i retning mod Christiansholmsvej er meget begrænset, hvorfor der opstår meget farlige situationer, hvilket skaber utryghed for Dyrehavens gæster, Bakkens ansatte og ikke mindst beboerne i lokalområdet.

Der har været en dialog med Gentofte kommune, som indtil videre ikke har kunne finde penge til installation af en intelligent lyskurv, der kan sikre, at Dyrehavens gæster kommer sikkert hjem og de lokale beboere også finder tryghed i lokaltrafikken.

Vi henstiller derfor til at Gentofte kommune i budgettet til næste år finder økonomien til en lyskurv, der kan sikre trafiksikkerheden mellem Skovporten og Klampenborgvej.