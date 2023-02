Debat: Her er de åbenlyse løsninger på trafikstøj

Af Lise Hjortborg og Jan Stærk, Rygårds Alle 68, Hellerup

Her i Studiebyen, Rygårds Alle, hvor vi bor, er der en meget stærk og stadig baggrundsstøj fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen. Vi kan høre trafikstøj hele vejen fra Boldklubben 1903 helt ind til Hans Knudsens Plads.

Bernstorffsvejen er blevet meget mere trafikeret de sidste år, og støjer også. Villabyerne skriver i nr. 5 , at der er afsat penge til at sætte hastigheden ned på Bernstorffsvejen, samt til at lave grønne områder.

I den forbindelse skal der tages hensyn til, at Rygårds Alle ikke kommer til at blive brugt som genvej for at komme hurtigere frem. Det er en smal vej med almindelig boligbebyggelse. Så der skal medtænkes trafikgener på Rygårds Alle. Vejen bliver i forvejen benyttet af gennemkørende trafik, som kører stærkt til ulempe for beboerne.

Vest for Lyngbyvejen/motorvejen er støjgenen måske mindre end øst for grundet den dominerende vestenvind, der fører støjen med sig.

Den generende trafikstøj er forårsaget af flere dele:

1. Acceleration og deceleration.

2. De støjværn, der skulle dække os er for lave og på lange stræk er der slet ingen støjværn langs motorvejen.

3. Dækstøj.

Det glæder os, at Vejdirektoratet (artikel i nr 7) er i gang med at finde løsningsmodeller for støjværn, der kommer til at dække hele strækningen (forhåbentlig) fra Hans Knudsens Plads med overdækning af tunnellen (et ønske) til Kildegårds Plads.

Støjsvag asfalt overalt vil også nedsætte trafikstøjen.

Der findes dog åbenlyse muligheder for at nedsætte trafikstøjen øjeblikkeligt:

1. At opfordre bilister af alle slags til at udskifte til støjsvage dæk. De kan svinge med over 10 dB, afhængig af hvilket dækmærke, man køber. På daekonline.dk har jeg set en hel del dæk ned til 68-69 dB. Måske findes endnu mere lydsvage dæk.

2. På Lyngbymotorvejen, som er en forlængelse af Helsingørmotorvejen ved Lyngby, har man sat hastighedsgrænsen ned til 70 km/timen med et skilt derunder, hvorpå der står “Støj”. Det samme burde kunne lade sig gøre på Helsingørmotorvejen langs Lyngbyvejen. Så ville hastigheden være ens på hele strækningen i stedet for de nuværende 90 km/timen.

El-bilers dæk støjer lige så meget som alle andre biler, så det hjælper ikke, at der kører flere og flere el-biler på vejene.