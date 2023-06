Debat: Fortsat mange nye studenter i Gentofte

Af Carsten Petersen, Ordrupvej 67 b, Charlottenlund

Juni er den måned, hvor mange fejrer grundlovsdag, sankthans og i øvrigt fejrer de nyudklækkede studenter, der lige nu skaber liv på vejene med den traditionsrige studenterkørsel.

I år forventer Danmarks Statistik, at omkring 900 unge i Gentofte får huen på, et tal der har ligget stabilt igennem de seneste 10 år. Og som i øvrigt ligger markant over, hvad nogle af vores nabokommuner, som for eksempel Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk, kan præstere. På landsplan er Gentofte helt med i toppen.

Vi har en regering, herunder en børne-og undervisningsminister, der tilsyneladende har et horn i siden på Gentofte, der ved flere lejligheder med navns nævnelse er blevet udskammet, som for eksempel da man lancerede den nye model for fordeling af de unge på gymnasierne.

En regering, der lever i en tro på, at man kan udligne alle forskelle på tværs af landet. Det er så bare heller ikke lykkedes på dette område.

Så husk nu at vinke, smile og ønske tillykke, når Gentoftes nye studenter i disse dage kører rundt i området. For det fortjener de.