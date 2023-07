Debat: Det handler ikke kun om badevand – Lynetteholmen må stoppes

Af Helene Brochmann, medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Danmarks Naturfredningsforening stod torsdag 29. juni for et flot informationsmøde på rådhuset, hvor rigtig mange borgere var mødt frem for at høre om de ildevarslende målinger, der er gjort i kommunens badevand.

Det er endnu ikke bevist, at de høje koncentrationer af tungmetaller, der er blevet målt, skyldes gravearbejdet i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm og Nordhavnstunnellen, men det er svært at få øje på andre mulige kilder.

Alene dét er et problem som de ansvarlige, Trafikstyrelsen og By & Havn, tager alt for let på.

Men oveni det kommer så, som det blev forklaret af en ekspert på mødet, at selve anlægget af Lynetteholm kommer til at blokere for en væsentlig del af indstrømningen af salt og ilt fra Nordsøen til Østersøen.

Denne indstrømning er afgørende for miljøet og økosystemet i hele Østersøen, som i forvejen er hårdt ramt af iltsvind på grund af mange årtiers tilførsel af næringsstoffer, både fra landbrug, industri og husholdninger – og det kommer Lynetteholm bare til at forværre.

By & Havn har tidligere fremlagt beregninger, der skulle vise, at der ikke er noget problem, men de er nu draget alvorligt i tvivl.

Det er også kommet frem, at en ”uvildig” undersøgelse af dette hos et hollandsk firma, betalt af By & Havn, er blevet bestilt med et udtrykt ønske om, at konklusionen skulle blåstemple projektet.

At de økonomiske præmisser for Lynetteholm også er i stor fare for at skride, gør ikke sagen bedre.

Der er så store miljømæssige problemer – ikke bare lokalt, men også regionalt (vi får for eksempel meget mere trafik gennem Gentofte og større risiko for oversvømmelser ved stormflod) og internationalt (svenskerne er mildt sagt også skeptiske) – at dette megalomane projekt må stoppes.

Klimabevægelsen har lagt sag an, og til december bliver det afgjort, om den får opsættende virkning.

Men vi må også som kommune fortsat gøre alt, hvad vi kan, for både at synliggøre de skadelige virkninger af anlægsarbejderne og protestere til alle relevante myndigheder, når vi kan. Ikke bare for vores egen skyld, men for hele Østersøens.