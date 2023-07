Debat: Beskæring af planter i kommunens grønne områder

Del via email

Af Kai Sattler, Snogegårdsvænget 20, Gentofte

Jeg undrer mig lidt over den måde og det omfang, der bliver klippet på planterne i Nymosen.

Forleden kunne jeg observere brugen af et fjernstyret bæltekøretøj som en slags græsslåmaskine, som ligner lidt en kampvogn. Den blev blandt andet kørt langs en del af søbredden i Nymosen, og udover, at den klippede alt ned, hvad der vokser, så pløjede den også bunden og efterlod et grimt syn af arealet, som minder lidt om en slagmark.

Sker lignende egentlig også i de andre grønne områder i kommunen, og er det virkelig nødvendigt at rasere naturen på denne måde?