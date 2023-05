Del via email

En 23-årig mandlig bilist fra Nykøbing Falster ramte onsdag kl. 20.02 en 51-årig cyklist fra Ribe, da han drejede ind på Bellevuekrogen fra Strandvejen.

Cyklisten blev af afhentet af en ambulance for at blive behandlet for mindre skader, oplyser Nordsjællands Politi.

Den 23-årige blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

jbl