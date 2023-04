Plejehjem overlever trods enormt underskud: Nu kan de se fremad

I fællesrummet sidder en række beboere i en halvcirkel og venter på deres tur. En efter en sender de en farvet sten hen ad gulvet, med hånden eller med et slags kosteskaft, der har en plade for enden.

Det er til at se, at de har prøvet det før, for stenene suser direkte mod midten af det gul-grønne klæde med pointtal på.

“Hold da op. Det var endnu en 10’er,” lyder det imponeret fra plejehjemspersonalet.

Curling er en fast aktivitet for beboerne på det selvejende plejehjem Adelaide i Ordrup, men alligevel er det ikke de spilleglade, ældre mennesker, der har været mest på glatis de seneste år.

Det er snarere plejehjemmets økonomi, der var gledet så meget ud af kontrol, at det ikke var muligt at finde fodfæste uden en håndsrækning fra Gentofte Kommune.

“Jeg har set kaos før, men aldrig så meget på én gang,” siger forstander Tina Strand Petersen, der tiltrådte i december 2021 og har haft gang i fejekosten for at rydde op siden da.

“Den her oprydning er kommet til at koste mere end den burde, for der var ikke en plan før. Der er bare blevet hældt penge i et stort hul,” siger hun.

Adelaides samlede underskud er endt på 16,7 millioner kroner. For mange vikarer, for mange medarbejdere og komplet uorden i lønsystemer og feriepenge, er blandt årsagerne, forklarer forstanderen, der endelig er ved at kunne se fremad.

Forrige mandag besluttede kommunalbestyrelsen nemlig, at Adelaide kan nøjes med at betale 2 millioner kroner tilbage, mens kommunen dækker resten af det store underskud. For det var simpelthen ikke muligt for plejehjemmet selv nogensinde at betale de penge tilbage, mener både kommunen og Tina Strand Petersen.

“Vi skal finde 400.000 om året i fem år, og det bliver stramt. Mere end det ville ikke kunne lade sig gøre, og så havde jeg ikke været her længere,” siger hun.

Tage hånd om borgerne

I perioden har der aldrig været anmærkninger til selve plejen på Adelaide. Faktisk har serviceniveauet været for højt i forhold til Gentofte Kommunes krav og dertilhørende budget, og det er selvfølgelig ikke en sjov besked at skulle give til beboere og pårørende, forklarer forstanderen.

Samtidig roser hun sine medarbejdere for en stor indsats, mens det hele ramlede om ørerne på dem.

“Årsagen til, at det selv i de kaotiske år aldrig er gået skidt, er, at vi har nogle fagligt dygtige medarbejdere, der vil beboerne det bedste. Men der er heller ikke blevet taget om hånd om medarbejderne,” siger hun.

Derfor har der oven i den økonomiske rengøring, der blandt andet har betydet farvel til eksterne vikarer, også været fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne og på at bruge mere af den velfærdsteknologi, der også kan gøre deres arbejde nemmere.

“Nu har vi en stabil drift med faste medarbejdere. Der er vi i hus. Nu er der justeringer, men de sværeste opgaver er ovre. Vi har fokus på at bevare så meget personale tæt på borgerne som muligt, for beboerne fortjener ikke kaos igen,” siger Tina Strand Petersen