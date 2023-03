47-årig smykketyv er fanget, dømt og fængslet

Det lykkedes for nylig politiet på baggrund af signalement og overvågning at identificere en 47-årig mand fra Lyngby som manden bag fire tyverier.

Torsdag blev den 47-årige fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkendte forholdene. Han blev idømt fire måneders ubetinget fængsel og blev straks varetægtsfængslet, så han kan afsone hurtigst muligt.

Manden blev dømt for at have stjålet primært smykker til en samlet værdi af 20.000 kroner. Det er sket ved to indbrud i Gentofte på Smakkegårdsvej og Lyngbyvej og ét på Nybroevej i Lyngby. Han blev også dømt for et tyveri på Bagsværd Kostskole, der lægger lidt længere tilbage. Det forklarer anklagerfuldmægtig ved Nordsjællands Politi, Anna Georgatos.

Den 47-årige havde i forvejen en lille historik med politiet, da han var kendt for enkelte små tyverier for fem år siden.