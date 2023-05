15-årige tævede jævnaldrende

Hvad der helt præcist er foregået, det kan Nordsjællands Politi ikke sige, men to 15-årige drenge fra Dyssegård er anholdt efter fredag aften at have overfaldet en jævnaldrende dreng på Vangede Station.

Her endte den jævnaldrende på togskinnerne og befandt sig stadig der, da en patrulje fra politiet nåede frem til stedet.

– Vi har taget de to 15-årige med på stationen, underrettet de sociale myndigheder, og så skal vi have kortlagt, hvad der egentlig er foregået, både ved at tale med de implicerede og ved at kigge på videoovervågningen på stedet, siger vagtchefen hos Nordsjællands Politi.