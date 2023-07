ERHVERV Farumvirksomheden Subra A/S har fået støtte fra EU’s acceleratorprogram. Den økonomiske støtte på 26 millioner kroner skal hjælpe virksomheden med færdigudviklingen af et superledende kabel, der har fået navnet Subracable. Kablet skal imødekomme det kritiske behov for at opgradere det europæiske transmissionsnet og hjælpe den grønne omstilling.

“Europa Kommissionens tilsagn vidner om stærk institutionel anerkendelse og tillid til Subra, som en kommende central aktør for et bæredygtigt Europa, og som en af de førende innovatører i superlederindustrien,” skriver Subra i en pressemeddelelse.

Europa har brug for omfattende udvidelse af den elektriske infrastruktur og særligt en enorm udbygning af transmissionsnettet. For at imødekomme det stigende energibehov og samtidig omstille til vedvarende energikilder, estimeres det, at EU skal implementere op mod gigantiske 75.000 kilometer transmissionskabler i et samlet paneuropæisk transmissionsnet.

Store reduktioner

For at drage fordel af vedvarende energikilder, der er spredt over hele Europa, er der behov for langdistance transmission med over 1.000 kilometer lange transmissionskabler på tværs af landegrænser i hele Europa.

Skal transmissionsnettet udbygges med konventionelle højspændings-kobberkabler, vil det kræve 177 procent af verdens årlige kobberproduktion. Det udgør ikke bare et kæmpe råmateriale problem, men vil også gøre udbygningen utrolig dyr og medføre massive energitab under drift. Det nye kabel fra Subra vil reducerer kobberforbruget med hele 99 procent, og det er forventningen, at kablet vil reducerer energitabet med 90 procent.

Jk