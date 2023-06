Del via email

En 23-årig kvinde havde tilsyneladende hverken lært om straffelov eller begrænsningens kunst, da hun fredag eftermiddag aflagde besøg i Kvickly i Farum Bytorv.

Her fandt hun nemlig ikke én men hele syv kalveculotter, som hun smed i en medbragt pose og derpå forsøgte at forlade supermarkedet uden at betale, oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden blev dog standset og er nu sigtet for butikstyveri.