Ung bilist havde hash på sig

En 21-årig mandlig bilist fra Farum blev mandag eftermiddag kl.17.01 standset af politiet. Det skete på Amdrupvej tæt på Furesø, og han viste sig at være i besiddelse af en mindre mængde hash. Han blev derfor sigtet efter lovgivningen om euforiserende stoffer, ligesom han fik narkometeret til at slå ud for cannabis, hvorfor han også blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand. En blodprøve skal nu fastslå den eventuelle grad af påvirkning. Det oplyser politiet i døgnrapporten.