Del via email

Et paddleboard faldt tirsdag aften kl.19.50 af tagbøjlerne fra en bil, der kørte i sydlig retning på Hillerødmotorvejen ved Værløse-afkørslen. Tre andre biler endte med at køre ind i det tabte paddleboard, og det resulterede i, at der skete materiel skade på disse biler. Det fremgår af politiets døgnrapport. lmv