HARESKOVBY: Den splinternye kunstgræsbane på Månedalen i Hareskovby fremstod i frostklar udgave, da repræsentanter for DBU Sjælland lørdag formiddag kom forbi med et kæmpe banner, hvoraf det med al ønskelig tydelighed fremgår at Hareskov IF Fodbold er kåret til Årets børneklub 2021.