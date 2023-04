En patrulje fra Nordsjællands Politi fik natten til lørdag klokken 03.38 øje på en bilist, hvis kørsel virkede mistænkelig, på Hillerødmotorvejen ved Værløse.

De standsede bilisten, en 29-årig mand fra Farum, og fik ham til at puste i alkometeret. Det viste, at manden kørte spritkørsel, så han blev anholdt og taget med for at få taget en blodprøve, som politiet nu afventer resultatet af, oplyser politiet.

Mdt