Snerydning til pensionister kommer ikke tilbage

Snehjælp Snerydningen for pensionister vender alligevel ikke tilbage efter at være blevet fjernet i en spareøvelse i forbindelse med tidligere budgetforhandlinger. Det skyldes, at den nuværende lovgivning ikke tillader det. Kommunen har tidligere haft en ordning, hvor pensionister kan få ryddet sne foran deres hus mod et fast gebyr for hele sæsonen. Hvis det ender med at koste mere end det betalte gebyr, betaler kommunen resten.