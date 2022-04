Del via email

FURESØ: Onsdag den 6. april blev Puljen for Vores Furesø fordelt, og ni nye Furesøprojekter fik luft under vingerne. I alt 183.000 kr. ud af puljens 250.000 kr. er taget i brug, så der er stadig restmidler at søge løbende i de kommende måneder.