Del via email

Furesø Ungdomsskole har et nyt hold uddannede babysittere, der nu er klar til at blive hyret. De nyudklækkkede babysittere har blandt andet modtaget undervisning i barnets udviklingsfaser, spædbørnspleje med besøg af sundhedsplejerske, fokus på mad, bleskift, tøj, behov for søvn og førstehjælp.