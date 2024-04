Forurening har dræbt livet i lokal sø: - Det var jo en perle hernede

<p>På grænsen mellem Herlev og Hareskovby ligger en smuk sø, der er blevet så forurenet, at frøer dør efter få dage i vandet. Det skyldes udledninger fra flere spildevandsselskaber og slam fra nærliggende motorveje, og en lille gruppe borgere har i mange år forsøgt at råbe politikerne op i Furesø og Herlev kommuner. Beboerne vil have, at Vesterled Sø bliver renset op, og at der kommer styr på tilladelserne til udledningerne, der daterer sig tilbage til 1964. Det er 20 år siden, at de begyndte kampen, og nu begynder der at være hul igennem. </p>