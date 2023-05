Loppemarked vender tilbage

Del via email

Igen i år er det muligt at komme til loppemarked på Vanddammegaard i Farum. Det finder sted søndag den 28. maj kl. 10-15 på Rørmosevej 7 i Farum.

– Udover at det er et loppemarked, så lægger vi også op til, at man kan komme og få en hyggelig dag med familie og venner. Der afholdes hønsebingo, holdes kyllinger og fodres heste og grise, skriver arrangør Line Bang Christensen, der bor på gården med sin familie.

Derudover vil der være en pølsevogn, hvor der også sælges øl og sodavand. Der kan også købes kaffe og kage.

– Sidste år var der stor opbakning til loppemarkedet, som medførte en del trafik. Derfor henviser vi til, at man parkerer på parkeringspladsen ved Regimentsvej 5 eller Rema1000. Det er efter aftale, da de har lukket i pinsen, nævner Line Bang Christensen. lmv