På generalforsamlinger i de respektive svømmeklubber har et massivt flertal af de fremmødte medlemmer stemt "ja" til planerne om at fusionere Værløse Svømmeklub og Farum Svømmeklub.

Fra 1. august i år kan man derfor byde både de mange medlemmer og medarbejdere velkommen til Furesø Svømmeklub.

"Sammen har de to klubber potentialet og medarbejderne til at blive en særdeles stærk svømmeklub med et program, som dækker alt indenfor svømning til både børn, voksne og pensionister" udtaler formand for Værløse Svømmeklub Bettina Steffensen i en pressemeddelelse.

Flere tilbud til alle

"Det her vil give nogle tilbud og muligheder, som ikke alle medlemmerne har adgang til i dag som babysvømning, pensionistsvømning, styrkede indsatser i svømmeskolerne, bedre tilbud indenfor elitesvømning, mulighed for skole- og handicapsvømning osv,“ udtaler formand for Farum Svømmeklub Peter Jørn Jensen i samme pressemeddelelse. jesl