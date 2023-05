Landets dygtigste schæferhunde mødtes til DM

Hvis der i weekenden var nogle, der lagde mærke til hundegøen bag Farum Park, så var det ikke fordi, at der huserede uopdragne hunde – faktisk lige det modsatte. For både fredag og lørdag kunne den lokale schæferhundeklub, Kreds 55 Furesø, invitere til DM for schæferhunde med deltagere fra hele landet. Der var 31 deltagende hunde og deres ejere med i konkurrencen, og de bedste går videre til VM til oktober. Ud af de 31 var en af dem fra klubben i Furesø, der er en underafdeling af Schæferhundeklubben for Danmark.