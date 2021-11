Natur Furesø Kommune fik tidligere i år en række Vild Haveambassadører, der skal være med til at skabe mere biodiversitet i de private haver. Derfor inviterer to af ambassadørerne nu til en inspirationsaften med foredragsholder og havekonsulent Jens Thejsen. Det foregår torsdag den 2. december kl. 19-21 i Multimediesalen på Rådhuset, Stiager 2, Værløse. Gennem et tilskud fra Miljøinitiativpuljen er det blevet muligt at afholde arrangement gratis for deltagerne. Tilmelding er ikke nødvendigt.