Havde fingrene på afgørende skud

Da slutsignalet lød med 23-23 på måltavlen, var det de unge drenge fra Nordsjælland Håndbold, der strakte armene triumferende i vejret. Og det forstår man godt, for selv om facit var en uafgjort kamp, føltes det som et vundet point for Nordsjælland, mens Furesøs spillere måtte græmme sig lidt over, at de ikke holdt fast og lukkede kampen, da de i de sidste minutter flere gange var i oplagt vinderposition.