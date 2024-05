Halvdelen af os bor alene i huse designet til kernefamilien – og det belaster klimaet

<p>Gule mursten, trælameller i loftet og kvadratiske vinduesrammer. Hvis ikke vi har boet i et, er de fleste af os kommet i et. Parcelhuset. Etplanshuset til kernefamilien, der er dukket op som paddehatte siden 1960’erne. Men mange steder er de ved at forsvinde igen til fordel for større, nybyggede typehuse. </p>