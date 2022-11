Del via email

arrangement Hos Furesø Kommune får de i øjeblikket en del henvendelser fra borgerne, der gerne vil have hjælp til at spare på energien. Derfor afholder Klimasekretariatet i Furesø Kommune en række arrangementer i løbet af november i samarbejde med Spar Energi. Til de syv arrangementer kan deltagerne få konkrete råd og anbefalinger til at spare energien.