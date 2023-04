Skovbørnehave nedlægger sig selv

Del via email

Fra den 1. maj i år har Furesø Kommune ikke længere en skovbørnehave i folden.

Farum Skovbørnehave har nemlig efter hårde overvejelser valgt at nedlægge sig selv fra den 1. maj i år.

Det bekræfter bestyrelsesformand Sandra Magrethe Østergaard Bertelsen til Frederiksborg Amts Avis.

– Det har været en meget hård beslutning, som bestemt ikke er taget med lethed, siger den ærgerlige bestyrelsesformand.

Skovbørnehaven på Frederiksborgvej i Farum har i næsten fire årtier været en unik institution i Furesø Kommune med cirka 20 indskrevne børn ad gangen.

Hvordan erstatter man en ildsjæl?

Farum Skovbørnehave blev grundlagt for 37 år siden af Grethe Toustrup. For nyligt måtte hun efter længere tids sygdom gå på pension, og det har ifølge Sandra Magrethe Østergaard Bertelsen ikke været muligt at finde den rette afløser.

Det er blandt andet derfor, at institutionen nu må lukke.

– Hvordan erstatter man en ildsjæl? Vi har sagt farvel til en kapacitet, der har knoklet i langt mere end 37 timer om ugen i mere end tre årtier. De gode ildsjæle hænger ikke på træerne, og det har altså givet os et helt andet udgangspunkt, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Institutionen har desuden været hårdt ramt af corona, og det har været svært for den lille skovbørnehave at holde sig oven vande i kølvandet på Grethe Toustrups pension:

– De andre ansatte har gjort et fantastisk stykke arbejde. Brit (pædagog, der har arbejdet i skovbørnehaven i 26 år red.) har været det lokomotiv, der har drevet kraftværket, mens Grethe var på pension. Ingen af os synes, at det her er sjovt. Vi har ikke bare givet op, men fremtiden har længe været uvis, fortæller Sandra Magrethe Østergaard Bertelsen og fortsætter:

– Vi har skabt et univers, som har været helt unikt, som ikke har været tilgængeligt andre steder i kommunen.

Bestyrelsesformanden fortæller, at alle børn fra skovbørnehaven har fået tilbudt andre pladser i kommunen.

Et kæmpe tab

Byrådsmedlem Anders Medum Groth (R) havde for knap tre år siden selv børn gående i Farum Skovbørnehave.

Han kalder nedlæggelsen af skovbørnehaven for “et kæmpe tab for vores kommune“.

– Jeg er rigtig ærgerlig over det, fordi jeg kun har gode minder derfra med mine to yngste børn. Det er ærgerligt, at vi som kommune mister en institution, som har givet diversitet i vores institutioner, fortæller byrådsmedlem Anders Medum Groth (R).

Rent politisk vedtog byrådet sidste år, at der skal kigges på muligheden for at skabe nye institutionspladser i Værløse.

Derfor har Radikale Venstre ifølge Anders Medum Groth fået med i oplægget, at der fremadrettet skal findes en ny løsning, der kan tilbyde kommunens borgere en skovbørnehave.

– Vi har sat en undersøgelse i gang, så vi kan få klarlagt, om vi kan få en ny skovbørnehave. Det er nu blevet mere aktuelt end nogensinde før, afslutter byrådsmedlemmet.