Debat: Mænd dør for tidligt – så luk ikke aktivitetssteder i Furesø

Af Judith Skriver, Furesø Seniorråd

DEBAT Mænd lever betydeligt kortere end sammenlignelige kvinder. Og det kan der gøres noget ved.

Det var et af de budskaber, vi fik med hjem til Furesø, da Hans Holm og jeg deltog som seniorrådets repræsentanter i Danske Ældreråds årlige ældrepolitiske konference i Nyborg.

Her var vi over 400 seniorer fra alle landets senior/ældreråd samlet for at drøfte forebyggelse.

Sammenligner man f.eks. mænd og kvinder, der rammes af kræft, så viser statistikken, at mænd har 7,5 procent større forekomst af kræft. Men mænd har 34 procent større dødelighed.

Mænd har altså en dødelighed, der er 4,5 gange så stor, som den burde være, hvis begge køn var lige.

Det kan og bør der rettes op på.

Konferencens oplægsholdere – bl.a. professor og sundhedsekspert Bente Klarlund og chefpsykolog og mandeforsker Svend Aage Madsen – havde mange gode råd til at arbejde for en længere levetid.

For begge køn gælder det f.eks. fysisk aktivitet og forebyggelse – og tankevækkende råd som ”Har du ikke tid til motion nu, så afsæt tid til sygdom senere”.

Men særligt for mændene var der flere nyttige råd. Det var råd, som seniorrådet mener, også Furesøs politikere skal tage alvorligt, inden man f.eks. nedlægger kultur- og aktivitetscenter Stien i Farum. Eller nedprioriterer det kommunale forsamlingshus Den gamle skole i Kirke Værløse.

Sådan nogle møde- og aktivitetssteder er nemlig med til at forlænge livet.

Hvorfor? Jo, fordi samvær med andre og gode sociale relationer er afgørende vigtige for et godt og langt liv.

Ikke mindst mænd har ofte brug for at blive hjulpet lidt på vej til de sociale relationer og til samværet med andre. Og nedlægger kommunen rammer for at være socialt aktiv og at være sammen med andre, ja, så går det faktisk ud over sundheden – både den mentale og den fysiske – i kommunen.

Andre gode råd fra konferencen til mænd, der gerne vil leve længe: sørg for at have en partner. Få dig nogle børn og vær sammen med både dem og med børnebørn. Vær sammen med andre (mænd) i fællesskaber. Kom ud og mød andre mennesker og deltag i aktiviteter.

De råd er ifølge eksperterne lige så vigtige som de klassiske råd om drop rygning, dyrk motion, spis sundt osv., hvis mændene vil leve længere.