Cyklist ramt af bilist i højresving

En 43-årig kvindelig cyklist fra Farum blev fredag morgen ramt af en 60-årig mandlig bilist fra Lynge. Det skete på Lyngbyvej ved Tuborgvej i Hellerup kl.8.25, og sammenstødet fandt sted i forbindelse med et højresving. En patrulje kørte til stedet, hvor bilisten blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Der skete ikke umiddelbart større personskade, men en ambulance blev for en sikkerheds skyld sendt til stedet for at tilse cyklisten. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv