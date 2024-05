<p>Hvad gør man, når man bliver træt af at kæmpe sig igennem grill-osen på den sidste kilometer af DHL-stafetten og synes, det er ærgerligt, at man ikke kan snakke sammen bagefter på grund af larmen fra de mange boomblasters? Man laver sit eget motionsløb, inviterer alle naboerne og finder et godt formål at donere penge til. </p>