En 80-årig kvinde blev mandag eftermiddag udsat for et tricktyveri i Kvickly på Værløse Bymidte. Tyveriet skete mellem kl.10.30-11, da en mand spurgte hende om en vare og dermed afledte hendes opmærksomhed. Hun fandt derefter ud af, at hendes pung var væk. Den formodede tricktyv beskrives som mand, 50-60 år, 173-174 cm høj, almindelig af bygning, lys i huden og engelsktalende. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv