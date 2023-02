44-årig mand sigtet for venstresvingsulykke

En 44-årig mand fra Fredensborg og en 30-årig kvinde fra Jyllinge var onsdag eftermiddag involveret i en venstresvingsulykke. Ulykken fandt sted, da manden kl.17.49 kørte ad Bistrupvej i Farum i østlige retning, hvor han foretog et venstresving for grønt lys mod tilkørslen til Hillerødmotorvejen. Her kørte han ud foran den modkørende kvinde fra Jyllinge. Manden er nu sigtet for hændelsen, og der er ingen meldinger om personskade, fremgår det af døgnrapporten. lmv