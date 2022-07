Del via email

I forbindelse med politiets særlige indsats mod salg af euforiserende stoffer på gadeplan blev en 34-årig lokal mand standset ved Birkhøjterrasserne i Farum. Det skete torsdag omkring kl.13, og han blev her sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv