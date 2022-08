Et drikkelag i en lejlighed i Vesterbro i Værløse udviklede sig natten til lørdag ganske voldsomt. To polske brødre på 34 og 25 år som var på besøg, blev alvorligt uvenner, og skænderiet udviklede sig, så de begyndte at kaste ting efter hinanden – blandt andet en blender og en pulverslukker, men store dele af inventaret i lejligheden blev også brugt som kasteskyts i et forsøg på at skade hinanden.