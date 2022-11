Wellness: Majbritt får folk ’På Toppen’

Del via email

Majbritt Rasmussen har genopfundet sig selv med et sporskifte i sit arbejdsliv. Efter at have været regnskabsassistent i 17 år, er hun i dag nystartet behandler med egen virksomhed. ’På Toppen’ hedder klinikken, som ligger i tilknytning til den hjemlige matrikel på Bøgealle 19 i Frederikssund.