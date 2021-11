Del via email

Det er den historisk smalleste konstituering i Frederikssund Kommunes historie. Jeg er stadig meget rystet. Tina Tving Stauning bryder med den tradition, der har været gældende siden Ole Finds tid, og som har været fastholdt af John Schmidt Andersen: At et byråd samarbejder og at antallet af formandsposter afspejler partiernes størrelse.