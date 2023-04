Udendørs fernisering på kunstmuseum tiltrak publikum

Del via email

Den anden af i alt tre udendørs udstillinger i parken ved Willumsens Museum åbnede i weekenden. Denne gang står udstillingen ikke færdig fra start, men udvikles i stedet over de kommende måneder, når vegetationen i parken vokser til.

Mere end 200 gæster lagde lørdag vejen forbi Willumsens Museum, da udstillingen ”Det jeg aldrig før har set” åbnede. Normalt vil man forvente, at en udstilling står færdig og parat ved åbningsdagen, men gæsterne til lørdagens fernisering blev i stedet mødt af to væksthus-skulpturer, der fra udstillingens start står tomme.

Foto: Foto_Sebastian Schiørring.

Over de kommende måneder vil den eksisterende plantevækst vokse op gennem strukturerne, og indramme det plantesamfund, der allerede findes i museets park. Der er altså god grund til at holde øje med udviklingen henover sommeren.

Kunstner med frie hænder

Udstillingen er skabt af Camilla Berner, der er en af de mest fremtrædende danske billedkunstnere lige nu.

Camilla Berners udstilling løber frem til 22. oktober. Pressefoto.

Hendes kunstneriske virke bevæger sig i det tværfaglige felt mellem videnskab, botanik, sociologi og kunst.

Den aktuelle udstilling bygger på museets årelange tradition for at invitere kunstnere indenfor i museets gemmer og give dem frie tøjler til at udvælge netop det fra samlingen, som vækker deres nysgerrighed, undren eller beundring.

Udover væksthusene i parken består udstillingen også af en indendørs installation, skabt med udgangspunkt i J. F. Willumsens stort set ukendte herbarium, der er indsamlet på en rejse til USA og senere Schweitz i begyndelsen af 1900-tallet. pressemeddelelse