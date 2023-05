To sejre i træk: SOIF avancerer i Serie 3

Slangerup & Omegn IF (SOIF) vandt lørdag den anden sejr i træk i Serie 3, Pulje 4, da Avedøre IF (AIF) blev slået 5-2 på Slangerups kunstgræsbane.

Det var første gang i sæsonen, at SOIF har vundet to kampe i træk, og første gang at det er blevet til fem scoringer.

Der blev kæmpet bravt af begge hold i 1. halvleg, men positionsspillet kom aldrig til at fungere. Det eneste der livede op var de to mål. Efter seks minutter blev det 1-0 ved Tobias Toft, og Victor Fondsmann udlignede til 1-1 efter 18 minutter.

Så kom der mere gang i både spillet og scoringerne efter pausen. Tobias Toft gjorde det til 2-1 efter 49 minutter og ihærdige Casper Ahlquist øgede til 3-1 efter 63 minutter. På en solotur efter 72 minutter sluttede Frederik Wiberg med at afdrible målmanden til 4-1, og i jubelen over målet benyttede AIF lejligheden til at reducere til 4-2 i samme minut. Det var også det sidste, man så til AIF, der havde svært ved at følge med i tempoet. På et skud, der sad helt oppe i målhjørnet, sluttede Tobias Schmidt af til 5-2 med 85 minutter spillet.

– Nu begynder vi at ligne et hold, og så har vi to sejre mod de hold, som vi skulle vinde over for at blive i rækken. Selv om der er lang vej igen, og vi stadig har mange skadede spillere, er vi lidt mere optimistiske, slog cheftræner Tommy Slangerup fast.

På lørdag klokken 13.30 skal SOIF spillede mod topholdet RU (Roskilde United), der kun har sat fire point til. Kampen spilles på Målfeltet i Vor Frue ved Roskilde.

bs