Nye veje: Tilfredshed med én trafikdag for alle elever

Femte årgang på Fjordlandsskolen afd. Skuldelev får sig en snak med Poul Erik Thomsen fra Nordsjællands Politi om, hvad der skal være på en lovlig cykel. Foto: Frederikssund Kommune

Onsdag den 29. marts deltog alle elever på alle skoler i Frederikssund Kommune i kommunens nye store trafikdag.

Ideen var at klæde eleverne på til at kunne begå sig sikkert i trafikken, måden var ny, og ifølge flere lærere var dagen en stor succes.

På forhånd var der lavet en fælles undervisningsplan for alle skoler med beskrivelse af den planlagte undervisning på alle årgange, så det var let for lærerne at gå til undervisningen.

Emnerne var forskellige for de forskellige årgange, men handlede om alt lige fra gå-prøve og den lille cyklistprøve i de mindste klasser til et naturfagligt forløb med test af bremser, fart, balance, synlighed og opmærksomhed på mellemtrinnet.

De store klasser arbejdede blandt andet med adfærd og konsekvenser af trafikulykker, og 8. årgang fik besøg af trafikofre, som fortalte deres personlige historier.

Endelig var der også førstehjælp på skemaet.

Stor tilfredshed

– Alle steder oplevede vi fuld gang i trafikdagen, hvor alle fulgte den fælles undervisningsplan. Vi hørte rigtig mange lærere udtale, at det simpelthen var så nemt at gå til, selv om det var noget, de aldrig havde undervist i før, fortæller Sofie Caspersen, der er ingeniør og cykelansvarlig i Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.

På trafikdagen besøgte hun en række skoler sammen med Nordsjællands Politi, Rådet for Sikker Trafik og en betjent fra Vestegnens Politi, der var med som gæst for at få inspiration fra trafikdagen.

hep