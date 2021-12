Et manglende kørekort og en for høj promille var ikke nok til at afholde en 47-årig mand fra Jægerspris fra at køre bil. Til gengæld satte en patrulje klokken 19.31 torsdag aften en stopper for mandens forehavende, idet de standsede ham på Lundevej i Frederikssund, hvor han blev sigtet for begge overtrædelser af Færdselsloven.