En 33-årig mand fra Køge havde en promille på 1,6, da han lørdag aften blev involveret i et færdselsuheld på Solbakkevej i Jægerspris. Manden kørte i en varebil men påkørte en parkeret bil på vejen. Politiet blev tilkaldt og kl. 21.26 blev den 33-årige anholdt og sigtet for spirituskørsel. Han kom ikke til skade ved påkørslen men blev bragt til hospitalet for at aflevere en blodprøve til sagen og blev efterfølgende løsladt.