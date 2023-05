SOIF tabte stort til tophold

Fodbold: Det var ikke med i Slangerup & Omegns (SOIF) planer, at det skulle lykkes at få point mod topholdet RU (Roskilde United) i Serie 3, Pulje 4, lørdag på målfeltet i Vor Frue, som banen hedder.

Det blev også en sikker sejr på 8-2 til RU, som dermed befæstede sin position som tophold og det mest scorende hold med 68 mål.

RU var foran 2-0 med 17 minutter spillet, og SOIF holdt derefter stand til lige før pausen. Så scorede RU yderligere et par mål til pausestillingen 4-0, og så var løbet kørt for SOIF.

Et velspillende og teknisk stærkt RU-hold kom foran med 7-0 efter 63 minutter, inden Nikolaj Ejstrup med to scoringer fik reduceret til 7-2. Målfesten sluttede efter 79 minutter til 8-2.

– Det var klart puljens bedste hold, vi tabte til. Vi havde håbet at holde den på to mål bagud ved pausen, men derefter var der ikke så meget at stille op. Det var dog voldsomt irriterende, at dommer Lars Galberg dømte den ene offside efter den anden mod os, og det skete endda fra en position i nærheden af midterlinjen. Vi har nu fire kampe til at bringe os i sikkerhed i Serie 3, og det sætter vi alt ind på, sagde cheftræner Tommy Slangerup.

På lørdag 15.30 får SOIF besøg af Herstedøster IC.

bs