ORI slog til i slutfasen

Med en 3-1 sejr over Jyllinge FC (JFC) lørdag på Spraglehøj Stadion er ORI fodbold kommet godt fra start i Serie 3, Pulje 1, og indtager nu andenpladsen efter suveræne Slagslunde-Ganløse IF. Et fint resultat for ORI’s nye cheftræner Wissam Al-Sharkawi.

Selv om ORI havde overtaget i 1. halvleg, forsvarede JFC sig godt, og tilskuerne måtte kigge langt efter scoringer.

De kom til gengæld efter pausen. Efter et hjørnespark var det Christian Vilhelmsen, der efter 60 minutter fik en fod på bolden til 0-1. Det blev lidt af en sovepude for ORI, for kun 12 minutter efter var Mathias Stenderup lidt for længe om at få tacklet, så Mads Brøgger kunne udligne til 1-1.

Det lysnede for ORI, da Andreas M. Larsen efter 81 minutter modtog en stikning, og elegant løftede bolden over JFC’s målmand til 1-2. Ét minut før tid fik ORI straffespark. Andreas M. Larsens forsøg blev halvklaret, men han var hurtigt over returbolden, og fik øget til 1-3.

-Jeg synes vi havde de farligste chancer, og det lille overtag der berettigede sejren, selv om den var længe undervejs. Samtidig var jeg glad for, at Andreas M. Larsen reddede os i slutfasen, så min egen lidt for langsomme indgriben ved Jyllinges scoring ikke blev afgørende, sagde en lettet Mathias Stenderup fra spillertruppen.

ORI møder på lørdag klokken 13.00 Brødeskov IF på Oppe Sundby Stadion.