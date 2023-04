ORI kom flyvende fra start

Del via email

De betænkeligheder ORI Fodbold i Frederikssund havde før anden og sidste halvdel af turneringen 2022/23 blev hurtigt manet til jorden. Med en sejr på 5-0 over Melby-Liseleje (MLI) lørdag på Melby Stadion fik klubbens Serie 3-hold en flyvende start på forårsturneringen.

Da stadion-uret viste 56 sekunder havde Jesper Mathiasen på Sebastian Liisberg stikning bragt ORI på 0-1. Klubbens nye træner Wissam Al-Sharkawi havde valgt en offensiv tilgang til kampen med en 3-5-2 opstilling, og det udnyttede ORI godt gennem store dele af kampen.

Det blev 0-2 efter 18 minutter ved Benjamin Lauge Manley, og selv om der ikke var tale om, at MLI var nedspillet, kom holdet ikke rigtig til de store chancer, så 0-2 holdt til pausen.

Da Christian Vilhelmsen efter 58 minutter øgede til 0-3, var kampen på det nærmeste afgjort. Et kvarter før tid øgede Andreas M. Larsen til 0-4 på Alexander Nielsen oplæg, og fire minutter før tid var det de to samme spillere med omvendt fortegn, der stod for scoringen til 0-5.

– Vi var virkelig glade den gode start, og det var også et skulderklap til Wissam Al-Sharkawi samt assistenttræner Amin Faozi El-Chaer, sagde Mathias Stenderup fra spillertruppen.

Grundet baneforholdene i ORI er kampen mod Dalby IF, der skulle være spillet på lørdag, flyttet til tirsdag den 25. april.

bs