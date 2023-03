Nyt samlingspunkt i sognegården: ’Her må man godt være mærkelig’

Nu får udfordrede borgere i Skibby et sted at gå hen, hvor man kan komme, tilbringe tiden og møde andre ligesindede. Café Værestedet Skibby slår dørene op 30. marts i Sognegården. Skibby Kirkes menighedsråd har med andre ord givet grønt lys til, at et af lokalerne i den gamle sognegård kan benyttes som mødested for mennesker med blandt andet psykiske og sociale udfordringer. Dem, som måske ellers ville sidde for sig selv derhjemme.