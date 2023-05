Forening forskønner de små landsbyer

Farverige blomster har længe prydet bybilledet i Jægerspris.

Først var det Jægerspris Netværk, som stod for ampler med blomster i alle gadelygterne i byen, senere overtog Frederikssund Kommune arbejdet med både opsætning og pleje af dem.

Mandag 15. maj gik turen derfor ud til de mindre byer ved Jægerspris, da to medlemmer af netværkets udvalg til byforskønnelse, brugsuddeler i Jægerspris Søren Brøgger og byrådsmedlem Kenneth Jensen var på rundtur, for at opstille i alt seks nye blomsterkrukker.

– Vi valgte i bestyrelsen for netværket sidste år at nedsætte et underudvalg, som skal arbejde med at forskønne ikke bare Jægerspris by men hele 3630 Jægerspris fortæller Søren Brøgger, som også er formand for Jægerspris Netværk.

– Vi har derfor valgt at opstille dem Kulhuse, Gerlev, Lyngerup, Dalby og Kyndby. To i hver by. Og for at sikre, at de står flot hele året, har vi lavet aftale med de lokale bylaug om at sørge for vanding og udskiftning af blomster to gange årligt. De har været meget imødekommende og glade for muligheden.

Jægerspris Netværk havde et godt år i 2022, hvor Corona havde sluppet sit tag, så både Blå Nat, bankospil, juletræstænding og Kulturhavn kunne gennemføres og skæppe lidt i foreningens kasse. Derved var der penge til anskaffelsen af ti store blomsterkrukker. Foto: Jægerspris Netværk

Corona slap sit tag

Jægerspris Netværk havde et godt år i 2022, hvor Corona havde sluppet sit tag, så både Blå Nat, bankospil, juletræstænding og Kulturhavn kunne gennemføres og skæppe lidt i foreningens kasse. Derved var der penge til anskaffelsen af ti store blomsterkrukker.

– Hvis der er noget som alle er begejstrede for, så er det smukke blomster til at pryde bybilledet. De kan tilmed stå ude mange måneder af året. Så det var egentlig ret lige til for os at kaste os over, siger Kenneth Jensen.

Og bortset fra vandet og arbejdskraften, så er det ifølge Kenneth Jensen gratis for bylaugene.

– Netværket har jo betalt for krukkerne og SuperBrugsen i Jægerspris har tilbudt at sponsorere blomsterne i krukkerne. Så arbejdet med nye idéer fortsætter. Blomsterkrukkerne skulle gerne kun være første skridt, for vi har mange andre idéer på bedding, som vi kan sætte i værk, i takt med at vi har pengene, siger Kenneth Jensen.

Pressemeddelelse