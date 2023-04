Elever fik smagsprøve på erhvervsuddannelsen

Frederikssund: U/NORD i Frederikssund havde tirsdag inviteret de kommende erhvervsskoleelever på besøg. Dermed håber man, at de unge ansøgere får en god og tryg overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse, når de starter på Frederikssund Tekniske Skole efter sommerferien.

Der var både faglige og sociale aktiviteter på programmet, da de unge blev budt indenfor til introarrangementet på skolen.

Til tirsdagens event blev de unge blandt andet inddelt i mindre grupper med deres nye klassekammerater, og efter en kort præsentationsrunde blev de sendt ud i forskellige værksteder og på et orienteringsløb rundt på skolen.

Tryg overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

I en tid, hvor søgetallene til de tekniske erhvervsuddannelser på landsplan er faldende, oplever man på U/NORD en stigende interesse og søgning til især de klassiske håndværks-uddannelser.

– Formålet med arrangementerne er at skabe en tryg overgang til ungdomsuddannelsen ved på forhånd at give de nye elever muligheden for at danne sig et indtryk af skolen, lærerne og deres kommende medstuderende, så de er en del af et fællesskab, allerede når de begynder efter sommerferien, fortæller underviser og projektleder på U/NORD Lars Dawa Kalsang i en pressemeddelelse.

– Vi startede sidste år med at lave de her tidlige introdage inden sommerferien. Og siden da har vi kunnet konstatere et markant lavere frafald blandt de nystartede elever. Så der er ingen tvivl om, at vores alternative introforløb er en gevinst for både eleverne og U/NORD, og i sidste ende også for samfundet, konstaterer han.

De kommende elever tager også godt imod initiativet. Det gælder blandt andet Jonas, 15 år, som stiler mod en uddannelse til elektriker;

– Det er virkelig fedt at få lov at møde sine nye klassekammerater på forhånd og se skolen og faciliteterne. Det sociale betyder meget for mig, og dagen i dag har virkelig givet mig et positivt indtryk – jeg glæder mig til at starte.

Der afholdes endnu et intro-event for U/NORDs kommende grundforløbselever den 9. maj, hvor elevernes forældre også er inviteret med.

pressemeddelelse